EEUU: Proponen parque nacional en honor de empresario judío que financió escuelas para negros

El pastor Charlie Grant habla frente a una antigua escuela Rosenwald para la que intenta recaudar fondos con el fin de restaurarla, el martes 11 de julio de 2023, en Gifford, Carolina del Sur. El empresario judío Julius Rosenwald donó dinero para ayudar a construir 5.000 escuelas dedicadas a estudiantes de raza negra en el sur de Estados Unidos hace un siglo. (AP Foto/Jeffrey Collins) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El pastor Charlie Grant muestra una carpeta de información acerca de las Escuelas Rosenwald que recopiló mientras trabajaba para restaurar una construcción en el condado Hampton, el martes 11 de julio de 2023, en Hampton, Carolina del Sur. En la imagen aparece el empresario judío Julius Rosenwald, que donó dinero con el fin de ayudar a construir 5.000 escuelas para estudiantes de raza negra en el sur de Estados Unidos hace un siglo. (AP Foto/Jeffrey Collins) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ralph James se sienta en un salón de clases de una escuela Rosenwald restaurada para que se vea de la misma forma que cuando James estudió en ella, el martes 11 de julio de 2023, en St. George, Carolina del Sur. El empresario judío Julius Rosenwald donó dinero con el fin de ayudar a construir 5.000 escuelas para estudiantes de raza negra en el sur de Estados Unidos hace un siglo. (AP Foto/Jeffrey Collins) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.