EEUU: Despidos de caricaturistas ponen de relieve el declive de las páginas de opinión en diarios

ARCHIVO - El caricaturista Kevin Siers, derecha, del periódico Charlotte Observer, es abrazado por una colega en un festejo en la sala de redacción luego de que Siers ganó el Premio Pulitzer a la caricatura editorial, el lunes 14 de abril de 2014, en Charlotte, Carolina del Norte. Siers es uno de tres caricaturistas ganadores del Pulitzer que fueron despedidos la semana pasada de los periódicos donde trabajaban. (AP Foto/Chuck Burton, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.