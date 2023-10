Ecuador: Testigo identifica a autor intelectual de asesinato de Fernando Villavicencio

ARCHIVO - Fuerzas de seguridad escoltan al candidato presidencial Christian Zurita, del Movimiento Construye, tras haber votado en la primera vuelta en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. El nombre de Zurita no estaba en la papeleta, pero reemplazó como candidato a Fernando Villavicencio, asesinado en un acto de campaña. Zurita dijo el jueves 5 de octubre de 2023 que al menos 30 personas están involucradas en el asesinato de Villavicencio. (AP Foto/Carlos Noriega, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved