Ecuador obtiene nuevo desembolso de 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional

ARCHIVO - El sol brilla sobre el edificio del Fondo Monetario Internacional, el 5 de abril de 2021, en Washington. El FMI aprobó el jueves 19 de diciembre de 2024 un desembolso de 500 millones de dólares a Ecuador, el segundo de un crédito total de 4.000 millones de dólares, informó el ministerio de Finanzas de ese país. (Foto AP/Andrew Harnik, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved