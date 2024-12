Ecuador obtiene canje de deuda y destinará 460 millones de dólares para conservar la Amazonía

ARCHIVO - El sol brilla sobre el Parque Nacional Yasuní, en la selva del noreste de Ecuador, en la región amazónica, el 17 de mayo de 2007. El gobierno de Ecuador anunció el martes 17 de diciembre de 2024 que concretó un nuevo canje de deuda por naturaleza para la conservación de la Amazonía, lo que le permitirá destinar 460 millones de dólares a la preservación de los bosques y humedales de este importante ecosistema, por los próximos 17 años. (Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2019. The Associated Press. All rights reserved