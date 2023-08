Ecuador: Finaliza conteo oficial de votos; Confirmada la 2da vuelta entre González y Noboa

La candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, celebra los resultados preliminares que la colocan a la cabeza de las elecciones anticipadas, en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. Las elecciones fueron convocadas después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo para evitar un juicio político en su contra. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved