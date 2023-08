Ecuador era tranquilo y pacífico. Ahora sicarios, secuestradores y ladrones rondan las calles

ARCHIVO - Un soldado vigila el tráfico en el Puente Unidad Nacional que conecta la localidad de Durán con Guayaquil, Ecuador, el 20 de julio de 2023.Guayaquil es el epicentro de la violencia. En torno a un tercio de las muertes violentas se produjeron en la segunda ciudad más grande de Ecuador, donde se encuentran el principal puerto comercial y un gran complejo penitenciario. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved