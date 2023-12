Ecuador cierra el año más violento de su historia, con más de 7.000 homicidios en 2023

Varias personas lloran junto al cadáver de un hombre, asesinado en circunstancias desconocidas, en una calle de Durán, Ecuador, el 21 de julio de 2023, en medio de una ola de violencia que las autoridades atribuyen a la lucha de territorio entre bandas del crimen organizado. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved