Drones ucranianos atacan territorio ruso a cientos de kilómetros del frente

En esta imagen tomada el sábado 21 de diciembre de 2024 por el canal oficial de Telegram del Ayuntamiento de Kazan, autoridades locales miran los daños en un complejo residencial llama "Lazurnye Nebesa" o "Cielos azules", en Kazán, Rusia, tras ataques de drones ucranianos. (Canal oficial de Telegram del Ayuntamiento de Kazan via AP) Official Telegram channel of the Kazan City Hall