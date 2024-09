Donde los dioses y el arte se encuentran. El Museo Anahuacalli es el sueño cumplido de Diego Rivera

Los visitantes observan desde el exterior del Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, el martes 20 de agosto de 2024. Ideado por el artista mexicano Diego Rivera, su nombre, Anahuacalli, se traduce del idioma náhuatl como "casa rodeada de agua". (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un visitante observa la cerámica prehispánica expuesta en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, el martes 20 de agosto de 2024. Diseñado por el artista mexicano Diego Rivera para preservar y exhibir su colección de arte prehispánico de toda la vida, el museo está celebrando su 60 aniversario.

ARCHIVO - El artista mexicano Diego Rivera posa para una foto en Ciudad de México el 14 de abril de 1939. En los años 40, Rivera diseñó el Museo Anahuacalli para preservar y exhibir su colección de arte prehispánico.

María Teresa Moya, directora del Museo Anahuacalli, posa para una fotografía en los alrededores del museo en Ciudad de México, el martes 20 de agosto de 2024. Planeado por el artista mexicano Diego Rivera para preservar y exhibir su colección de arte prehispánico, el museo está celebrando su 60 aniversario.

ARCHIVO - El muralista mexicano Diego Rivera y la artista Frida Kahlo son fotografiados en un balcón en su casa en Ciudad de México el 13 de abril de 1939.

