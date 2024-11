Desplazamiento y retornos, el ciclo que sufren indígenas en Colombia por el conflicto y la pobreza

Indígenas emberá desplazados por años de conflicto armado interno y condiciones de vida precarias en la región central occidental de Colombia sentados dentro de un refugio después de viajar a Bogotá, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pertenencias personales están almacenadas en cubículos en un refugio donde los indígenas embera desplazados por años de conflicto armado interno y condiciones de vida precarias en la región central occidental de Colombia se han refugiado después de viajar a Bogotá, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño indígena embera mira desde donde miles de embera desplazados por años de conflicto armado interno y condiciones de vida precarias en la región central occidental de Colombia se han refugiado después de viajar a Bogotá, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas embera desplazados por años de conflicto armado interno y condiciones de vida precarias en la región central occidental de Colombia preparan su almuerzo en un refugio después de viajar a Bogotá, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños indígenas embera juegan donde miles de emberas desplazados por años de conflicto armado interno y condiciones de vida precarias en la región central occidental de Colombia se han refugiado después de viajar a Bogotá, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved