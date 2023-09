Curas allegados a Francisco lo defienden de las críticas del candidato Milei en una misa

Un hombre sostiene una foto del papa Francisco antes de una misa católica de reparación al pontífice en respuesta a las críticas del candidato presidencial Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el martes 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Sacerdotes católicos celebran una misa de reparación al papa Francisco en respuesta a las críticas del pontífice por parte del candidato presidencial Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un mural religioso cubre un muro en el barrio de Barracas donde una mujer camina hacia una misa católica de reparación al papa Francisco en respuesta a las críticas del candidato presidencial Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, martes 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los católicos se reúnen para una misa de reparación al papa Francisco en respuesta a las críticas del candidato presidencial Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.