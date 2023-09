Crimen de futbolista expone altos niveles de violencia en provincia portuaria de Panamá

La gente camina por la Avenida Central en Colón, Panamá, el lunes 4 de septiembre de 2023. La muerte a tiros del jugador de la selección nacional de fútbol Gilberto Hernández el 3 de septiembre en Colón ha sacado a la luz los altos niveles de violencia en esta ciudad portuaria y comercial. (Foto AP/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niños juegan fútbol en Colón, Panamá, el lunes 4 de septiembre de 2023. La muerte a tiros del jugador del equipo nacional de fútbol Gilberto Hernández el 3 de septiembre en Colón ha sacado a la luz los altos niveles de violencia en esta ciudad portuaria donde grandes barcos entran y salen del Canal de Panamá. (Foto AP/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre da de comer a las palomas en una calle donde Gilberto Hernández, miembro del equipo nacional de fútbol de Panamá, fue asesinado a tiros en Colón, Panamá, el lunes 4 de septiembre de 2023. Hernández fue el segundo miembro de la selección nacional asesinado en Colón en los últimos seis años. (Foto AP/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved