Corte Suprema de Argentina ordena juicio oral contra CFK por pacto con Irán

ARCHIVO - La exvicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habla durante la ceremonia de inauguración del Micro Estadio Néstor Kirchner, en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el 27 de abril de 2024. La ex mandataria enfrentará un juicio oral tras un fallo judicial del jueves 5 de diciembre de 2024; será juzgada por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán en 2013 impulsado supuestamente para esclarecer el atentado contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994, pero que según la justicia argentina en realidad apuntaba a liberar de culpas a Teherán. (Foto AP/Gustavo Garello, Archivo)