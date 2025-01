Corte paquistaní condena a expremier Khan y su esposa a 14 y 7 años de cárcel por corrupción

En esta imagen de archivo, el ex primer ministro de Pakistán Imran Khan (derecha) y su esposa, Bushra Bibi, hablan con reporteros antes de firmar documentos para presentar fianzas en distintos casos judiciales abiertos, en una oficina del Alto Tribunal de Lahore, en Lahore, Pakistán, el 17 de julio de 2023. (AP Foto/K.M. Chaudary, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.