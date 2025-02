Corte aprueba solicitud para bloquear el envío de inmigrantes venezolanos detenidos a Guantánamo

ARCHIVO - En esta fotografía revisada por oficiales militares de Estados Unidos, un soldado del ejército, derecha, y un miembro de la infantería de Marina permanecen frente a las verjas que separan el territorio cubano de la Base Naval estadounidense, el 6 de junio de 2018, en Bahía de Guantánamo, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.