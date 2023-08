Corte alemana rechaza apelación de militar condenado por conspirar contra políticos

ARCHIVO - Un oficial militar alemán identificado solamente como el teniente primero Franco A. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, se dirige a una corte federal para enfrentar un juicio por conspirar para cometer un ataque con que se pretendía poner en peligro al Estado en Fráncfort, Alemania, el jueves 20 de mayo de 2021. (AP Foto/Michael Probst, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved