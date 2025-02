Conmemoran el 76to aniversario del cierre de campos de sobrevivientes del Holocausto en Chipre

El rabino Arie Zeev Raskin mira una exhibición fotográfica en una réplica de las barracas de un campo de internamiento para refugiados judíos de Europa que trataban de llegar al territorio palestino tras la Segunda Guerra Mundial, en la ceremonia para conmemorar el 76to aniversario del cierre de una docena de dichos sitios, en el Campamento de la Guardia Nacional chipriota que albergó un hospital militar británico en Nicosia, el martes 18 de febrero de 2025. (AP Photo/Petros Karadjias) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved