Con pocos migrantes, el Tapón del Darién se ha quedado vacío tras las medidas represivas de Trump

Un perro callejero camina en un centro de acogida de migrantes vacío que solía recibir a cientos de personas cada día después de que cruzaran el Tapón del Darién en su viaje hacia Estados Unidos, en Lajas Blancas, Panamá, el domingo 6 de abril de 2025. (AP foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved