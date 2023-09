Con algunos incidentes de violencia, chilenos marchan para recordar a las víctimas de la dictadura

El presidente de Chile, Gabriel Boric (centro), participa en una manifestación con familiares de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet para conmemorar el 50 aniversario de un golpe militar frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre, 2023. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Chile, Gabriel Boric, en el centro, participa en una manifestación que conmemora el 50 aniversario de un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Flores adornan un monumento en la entrada este del palacio presidencial de La Moneda, durante una ceremonia de colocación de placas con los nombres de los trabajadores que estuvieron en el palacio durante el golpe militar del general Augusto Pinochet y que luego fueron ejecutados políticamente, detenidos o desaparecidos, en Santiago, Chile, lunes 4 de septiembre de 2023. (Foto AP/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes chocan con la policía durante una marcha que conmemora el 50 aniversario de un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes chocan con la policía durante una marcha que conmemora el 50 aniversario del golpe militar de 1973 liderado por el general Augusto Pinochet, en el Cementerio General de Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Luis Hidalgo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zapatos pertenecientes al fallecido presidente chileno Salvador Allende se exhiben en la entrada lateral este del palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. Allende usó la entrada lateral para entrar y salir del palacio y también fue a través de esta puerta que su cuerpo fue llevado por soldados después del golpe. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía se para frente a una flor colocada en la calle durante una manifestación que marca el 50 aniversario de un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP /Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Chile, Gabriel Boric, izquierda, da la bienvenida al presidente de México, Manuel López Obrador, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 10 de septiembre de 2023. López Obrador está de visita en Chile para asistir a eventos que conmemoran el 50 aniversario de un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved