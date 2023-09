¿Cómo se verían hoy los bebés robados en la dictadura argentina? Un proyecto de IA imagina sus caras

La pantalla de la computadora de Santiago Barros muestra fotografías antiguas de la pareja formada por María Eugenia González y Néstor Óscar Junquera, que desaparecieron durante la dictadura de 1976-1983, encima de las imágenes generadas por una aplicación de inteligencia artificial llamada que intentan recrear cómo se verían hoy su hijo robado, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 2 de agosto de 2023. Barros utiliza inteligencia artificial para crear imágenes sobre el posible aspecto como adultos de los hijos de padres desaparecidos durante la dictadura y las sube a una cuenta de Instagram llamada iabuelas, en un juego de palabras entre las siglas de la inteligencia artificial, IA, y la palabra abuela que es la que identifica a la organización Abuelas de la Plaza de Mayo que busca a los nietos robados. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Santiago Barros ante su computadora en Buenos Aires, Argentina, el jueves 2 de agosto de 2023. A través de una aplicación de inteligencia artificial, el publicista argentino intenta dar respuesta al interrogante sobre cómo se verá hoy un bebé que fue robado a sus padres hace cuatro décadas durante la dictadura militar de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fotografías de desaparecidos durante la dictadura de Argentina (1976-1983) colgadas en la ventana de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ahora el museo de Derechos Humanos, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de agosto de 2023. Las Abuelas de la Plaza de Mayo estiman que cerca de 500 niños fueron robados de sus padres durante la dictadura y la organización ha identificado hasta ahora a 133 nietos a través de análisis genéticos. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un muro en el Parque de la Memoria con los nombres de los desaparecidos durante la dictadura de Argentina (1976-1983) en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de agosto de 2023. Durante la dictadura de Argentina (1976-1983), militares robaron de forma sistemática bebés a presas políticas que a menudo eran ejecutadas o desaparecidas sin dejar rastro. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pedro Sandoval, que fue un bebé robado durante la dictadura Argentina (1976-1983) y creció con una identidad distinta, enseña una fotografía de su madre biológica Liliana Fontana en Buenos Aires, Argentina, el lunes 7 de agosto de 2023. Los padres de Sandoval están entre los 30.000 desaparecidos registrados por organizaciones humanitarias y él fue identificado como un nieto en 2006. (AP foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una frase inscrita en el suelo cuestiona las condiciones de una habitación donde había nacimientos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ahora un museo de Derechos Humanos, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de agosto de 2023. Muchos bebés robados a sus madres nacieron en centros de detención ilegal como ése y fueron criados por represores o por familias ideológicamente relacionadas a la dictadura como si fueran sus propios hijos. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved