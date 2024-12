Comienza un Año Santo en Roma: todo lo que se necesita saber

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

— Realizan una peregrinación piadosa, participando en Misas y otros sacramentos, en cualquiera de las cuatro basílicas papales en Roma o en Tierra Santa, u otros sitios sagrados del Jubileo “para manifestar la gran necesidad de conversión y reconciliación”.

— Participan en obras de caridad, misericordia o penitencia, como visitar a prisioneros, enfermos o ancianos o realizar obras corporales de misericordia “para alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir al desnudo, acoger al extranjero, sanar a los enfermos, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos”.

— Se abstienen, en un espíritu de penitencia, al menos un día de la semana de “distracciones fútiles”, como las redes sociales, o de “consumo superfluo”, como el ayuno; o donando la suma proporcional a los pobres o para ayudar a los migrantes.

Francisco ha hecho del ministerio a los prisioneros una característica distintiva de su vocación sacerdotal, y un Año Santo dedicado a un mensaje de esperanza no es una excepción.

De hecho, la única otra Puerta Santa que Francisco abrirá personalmente este año está ubicada en la capilla de la prisión de Rebibbia en Roma, para llamar la atención sobre la necesidad de dar a los prisioneros en particular esperanza de un futuro mejor.

El gran evento final del Año Santo antes de su clausura el 6 de enero de 2026, es el Jubileo de los Prisioneros el 14 de diciembre de 2025.

El calendario del Jubileo es una compilación vertiginosa de eventos oficiales y no oficiales del Año Santo que pondrán a prueba la resistencia de Francisco, quien acaba de cumplir 88 años y entró en la temporada navideña con un resfriado que le dificultaba respirar.

Cada mes tiene dos, tres o cuatro eventos oficiales del Jubileo a los que se espera que asista Francisco, designados para categorías particulares de personas: las fuerzas armadas, artistas, sacerdotes, personas pobres, voluntarios y profesores. Luego están los eventos no oficiales del Jubileo, en los que diócesis individuales y otros grupos han organizado sus propias peregrinaciones a Roma.

Un elemento en el calendario no oficial del Jubileo, el 6 de septiembre, ha sido noticia porque ha sido organizado por una asociación italiana, “La Tenda di Gionata” o “La Carpa de Jonatán”, que está dedicada a hacer que los católicos LGBTQ+ se sientan más bienvenidos en la Iglesia Católica.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha dicho que los planes de seguridad incluyen una mezcla de vigilancia tradicional —se informó de 700 agentes adicionales— más vigilancia de alta tecnología usando drones y cámaras de circuito cerrado que, gracias a algoritmos informados por inteligencia artificial, pueden seguir en tiempo real el tamaño de las multitudes y los puntos de congestión.

“Habrá más vehículos, más hombres y dispositivos de seguridad muy, muy robustos e importantes”, dijo Gualtieri a los periodistas la semana pasada.

Tal como está, el Vaticano ha tratado de reducir la congestión tanto como sea posible para los peregrinos al permitirles reservar sus visitas a la Basílica de San Pedro con antelación.

Después de que un conductor embistiera un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, matando a cinco personas, las autoridades italianas enviaron la semana pasada una circular a las comisarías de todo el país recomendando “máximos” esfuerzos investigativos y aumentar inmediatamente la vigilancia y las patrullas policiales alrededor de los mercados navideños y las atracciones turísticas.

El Vaticano, con su pesebre de tamaño natural y su gigantesco árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro y la exhibición al aire libre de escenas navideñas en la columnata de Bernini que lo rodea, ciertamente califica como un objetivo en riesgo.

Roma ha estado sufriendo dos años de intensos preparativos para el Año Santo, que han implicado grandes proyectos de obras públicas y renovaciones artísticas que han coincidido con iniciativas separadas sufragadas por los fondos de recuperación COVID-19 de la Unión Europea.

Menos de un tercio de los 323 proyectos del Jubileo han sido terminados o están concluyendo, lo que significa que los dolores de cabeza por el tráfico y los adefesios continuarán bien entrado 2025 e incluso 2026. Pero los romanos y los visitantes al menos están comenzando a ver algunos de las obras terminadas.

Las fuentes de Bernini en la Piazza Navona están brillando de blanco nuevamente después de una limpieza de varios meses. Justo este fin de semana, una Fuente de Trevi renovada reabrió, y el lunes se estaba develando el principal proyecto del Jubileo: una plaza peatonal que conecta el Castel Sant’Angelo con la Via della Conciliazione, el bulevar principal que lleva a la Plaza de San Pedro.

