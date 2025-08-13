Colombianos despiden al precandidato Miguel Uribe Turbay con solemnes honras fúnebres

Claudia Tarazona se apoya en el ataúd de su esposo, el aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien murió a causa de las heridas sufridas cuando recibió un disparo en un mitin político, en el Congreso de Bogotá, Colombia, el martes 12 de agosto de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El féretro, cubierto con una bandera de Colombia, permaneció en la mañana del miércoles en el Congreso, donde se realizó un homenaje privado para sus familiares y allegados, luego de ser visitado la víspera por miles de personas que lamentaron la muerte del político de 39 años.

En un acto televisado, los honores en el Congreso iniciaron con el himno de Colombia y un minuto de silencio en su memoria en un salón colmado de allegados, congresistas y la delegación del gobierno estadounidense encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

“Las balas que le arrebataron la vida no sólo rompieron el corazón de su familia, volvieron a abrir las fracturas de un país que no logra encontrar la paz”, lamentó en su discurso Lidio García, presidente del Senado, quien abogó por continuar el legado de Uribe Turbay.

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez indicaron el miércoles en la red social X que no asistieron al funeral por respeto a la voluntad de la familia.

Sobre el mediodía el féretro, custodiado por hombres de la guardia presidencial, fue trasladado a pie desde el Congreso hasta la Catedral Primada de Colombia, ubicada a pocos metros en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá. Su esposa, María Claudia Tarazona, acompañaba el féretro junto a su hijo de cuatro años.

El cuerpo será llevado luego al Cementerio Central, según detallaron sus familiares, el más antiguo de la ciudad y donde yacen los restos de personalidades como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, asesinado a tiros en 1989 cuando daba un discurso de campaña presidencial en un parque de Soacha, vecina de Bogotá.

El atentado que sufrió Uribe Turbay ha traído a la memoria de los colombianos otros magnicidios como el de Galán. Uribe Turbay fue baleado el 7 de junio en un parque del occidente de Bogotá cuando daba un discurso de campaña. Recibió impactos en la cabeza y las piernas.

Las autoridades aún investigan el móvil del ataque y a los autores intelectuales, aunque hay hipótesis que apuntan a grupos armados ilegales. Por el caso han sido capturadas seis personas, incluido el presunto principal planeador y un menor de edad que habría disparado.

Uribe Turbay aspiraba a convertirse en presidente y seguir los pasos de su abuelo Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982. Su madre Diana Turbay, una reconocida periodista, fue secuestrada en 1990 por narcotraficantes que se oponían a la extradición y murió en 1991 en un rescate policial.

“Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”, escribió en Instagram María Carolina Hoyos, hermana del precandidato, tras su muerte.

Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato, lo recordó como un hijo amoroso, honesto y ejemplar.

Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, se había convertido en una destacada voz de la oposición al gobierno de Petro, el primer político de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia. Había lanzado su candidatura presidencial desde el año pasado, en una campaña en ciernes, en la que aún no punteaba en las encuestas.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay”, reclamó el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático y sin parentesco, quien envió un escrito al Congreso que fue leído en los honores, debido a que cumple prisión domiciliaria.

Petro ha dicho que no persigue a la oposición y ha refutado a quienes lo señalan, sin pruebas, de tener algo que ver en el ataque. La víspera, anunció que interpondrá demandas por calumnias.

Uribe hizo un llamado a Estados Unidos, Reino Unido e Israel a prestar inteligencia militar para buscar a los autores intelectuales del magnicidio.

FUENTE: Associated Press