Colombia conmemora ocho años de acuerdo de paz con FARC, entre la esperanza y la incesante violencia

Rodrigo Londono, presidente del partido político COMUNES y excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la derecha, estrecha la mano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una ceremonia que marca el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Bogotá, Colombia, el jueves 21 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rodrigo Londoño, presidente del partido político COMUNES y excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la derecha, posa para fotos antes de una ceremonia que marca el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz con el gobierno en Bogotá, Colombia, el jueves 21 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Colombia habla durante una ceremonia que marca el octavo aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Bogotá, Colombia, el jueves 21 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved