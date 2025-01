Colombia: 65 disidentes de las antiguas FARC se desmovilizan tras choques con guerrilla del ELN

Soldados patrullan una carretera en Tibú, en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, el lunes 20 de enero de 2025, donde decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved