Christian Zurita, el candidato blindado de seguridad que captó la atención en elecciones de Ecuador

Las fuerzas de seguridad escoltan al candidato presidencial Christian Zurita, del "Movimiento Construye", luego de que votara en las elecciones anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. El nombre de Zurita no estaba en la boleta electoral, pero sustituyó a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en un acto de campaña más de una semana antes de los comicios. (Foto AP/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía cubre al candidato presidencial Christian Zurita, del Movimiento Construye, mientras marca su boleta en las elecciones anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. El nombre de Zurita no estaba en la boleta, pero sustituyó a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado mientras estaba en un mitin de campaña a días antes de la contienda. (Foto AP/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las fuerzas de seguridad escoltan al candidato presidencial Christian Zurita, del "Movimiento Construye", luego de que votara en las elecciones anticipadas en Quito, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. El nombre de Zurita no estaba en la boleta electoral, pero sustituyó a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en un acto de campaña más de una semana antes de los comicios. (Foto AP/Carlos Noriega) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Con chaleco antibalas y casco balístico, el aspirante presidencial Christian Zurita, quien fue nombrado para reemplazar al recientemente asesinado Fernando Villavicencio, habla durante su mitin de cierre de campaña en Quito, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Con un chaleco antibalas y un casco, al aspirante presidencial Christian Zurita, del movimiento Construye, que fue nombrado como reemplazo del candidato asesinado Fernando Villavicencio, le ajustan la ropa en el acto de cierre de campaña en Quito, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. Las elecciones adelantadas del 20 de agosto fueron convocadas después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo para evitar un juicio político en su contra. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved