Choque deja dos muertos en puente fronterizo entre EEUU y Canadá. No hay indicios de terrorismo

La oficina del FBI en Buffalo indicó el miércoles en la noche que había concluido su investigación: “Una inspección del lugar no reveló la presencia de materiales explosivos, y no se identificó un nexo con el terrorismo”, señaló la agencia en un comunicado. “El asunto ha sido entregado al Departamento de Policía de Niagara Falls como una investigación de tránsito”.

Rickie Wilson, un guía de turistas de Niagara Falls, se encontraba a un costado de su vehículo estacionado y volteó cuando vio algo en el aire.

“Al principio pensé que era un avión. Parecía como que iba en cámara lenta”, declaró. “Me dije: ‘Dios mío, es un carro. Es un vehículo y está volando’”.

No se dio a conocer la identidad de los pasajeros del vehículo. Hochul señaló que no estaba claro si el conductor —un residente del oeste de Nueva York— se dirigía intencionalmente al puente, el cual atraviesa el río Niágara.

Las dos personas fallecidas eran marido y mujer, según una persona al tanto de la investigación y que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que no estaba autorizada a revelar información sobre las personas que perdieron la vida.

___

Wawrow informó desde Buffalo y Peltz desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Michael Balsamo, Deepti Hajela y Jake Offenhartz en Nueva York; Eric Tucker en Washington; Rob Gillies en Toronto; Anthony Izaguirre y Maysoon Khan en Albany, Nueva York; y Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press