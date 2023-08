Chile: decretan estado de emergencia en cuatro regiones afectadas por intensas lluvias

El estadio Fiscal de Talca se inunda luego de que el río Claro se desborda durante fuertes lluvias en Talca, Chile, el martes 22 de agosto de 2023. El gobierno chileno decretó el martes una emergencia agrícola en las regiones afectadas. (José Robles, Aton Chile vía AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.