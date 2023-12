Casi 500.000 afganos salen de Pakistán tras 2 meses de campaña contra inmigración irregular

ARCHIVO - Refugidos fganos se asientan en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní en Torkham, Afganistán, 3 de noviembre de 2023. Casi medio millón de afganos que vivían en Pakistán sin la documentación válida han regresado a su país en apenas dos meses como parte de una política de represión de extranjeros indocumentados, dijo el ministro del Interior en funciones el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.