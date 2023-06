Carolina del Norte: Republicanos censuran a senador por apoyar leyes LGBTQ+

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El senador federal Thom Tillis, un republicano, habla durante una reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el 16 de febrero de 2023 en el Capitolio en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El vocero de Tillis, Daniel Keylin, defendió el historial de votación del senador y escribió en un correo electrónico a The Associated Press que “cumple sus promesas y entrega resultados”.

“Él nunca se disculpará por su trabajo para aprobar el mayor recorte fiscal en la historia, introducir leyes para asegurar la frontera y acabar con las ciudades santuario, entregar fondos desesperadamente necesarios para fortalecer la seguridad escolar, y proteger los derechos de las iglesias para venerar libremente según sus creencias en el matrimonio tradicional”, dijo Keylin.

___

Hannah Schoenbaum es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional no lucrativo que coloca a periodistas en salas de redacción locales para reportar sobre temas poco cubiertos.

FUENTE: Associated Press