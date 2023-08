Canadá: Bomberos libran batalla épica para proteger comunidades

Numerosos automovilistas que abandonaban Yellowknife, capital de los Territorios del Noroeste, debido a un fuerte incendio forestal, hacen fila para cargar combustible en una gasolinera en Ft. Providence, el jueves 17 de agosto de 2023. (Bill Braden /The Canadian Press vía AP)

Un helicóptero antiincendios en el vecindario Wilden cerca de Knox Mountain, Columbia Británica, Canadá, el 18 de agosto de 2023. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

“No hemos superado el peligro todavía”, dijo a The Associated Press, Mike Westwick, jefe de información sobre incendios forestales en Yellowknife. “Todavía tenemos una situación grave. No es seguro regresar”.