Bukele obtiene licencia de seis meses para presentarse a la reelección en El Salvador

ARCHIVO - Simpatizantes del presidente de El Salvador saludan a Nayib Bukele después de presentarse como candidato presidencial del partido Nuevas Ideas en San Salvador, El Salvador, el viernes 27 de octubre de 2023. Bukele pidió el jueves 30 de noviembre de 2023 una licencia de seis meses para dejar su cargo y dedicarse a la campaña para la reelección. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved