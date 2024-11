Bukele es condecorado en una Costa Rica que vive sus años más violentos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, recibe el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/José Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de recibir el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/José Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La reelección consecutiva no está permitida en el país centroamericano.

Tanto Bukele como su par de Costa Rica gozan de altos niveles de popularidad, aunque Chaves no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa para impulsar sus proyectos.

Pero el entusiasmo del presidente costarricense por su homólogo de El Salvador no fue compartido por representantes de la oposición en la Asamblea Legislativa ni por los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se mostraron renuentes a recibir a Bukele por los cuestionamientos que existen en su contra en materia de derechos humanos como consecuencia de su política de seguridad.

Chaves resolvió con Bukele que no debía exponerse al agravio y que no contemplaría las visitas a los otros poderes del Estado en esta ocasión. En su lugar, el presidente salvadoreño recorrerá el martes La Reforma, una de las principales cárceles del país.

A los señalamientos en materia de derechos humanos, Bukele volvió a responder que primero estaba el derecho humano a la vida y que éste es el que debe garantizarse frente a la violencia que vivía su país, para luego velar por todos los demás.

“Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida, no se pueden aplicar, no hay derecho a la movilidad si estoy muerto; entonces el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma”, dijo Bukele.

FUENTE: Associated Press