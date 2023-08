Bufete de abogados rompe con socio chino ante nuevas normas sobre datos

Agentes de policía patrullan mientras gente pide información en una exposición especial de servicios de abogados en la Feria Internacional de Comercio de Servicios en la sala Shougang en Beijing, 1 de setiembre de 2022. Uno de los bufetes de abogados más grandes del mundo dijo el jueves 10 de agosto de 2023 que se separa del socio chino que formó parte de su red global durante ocho años debido a cambios en las normas de ciberseguridad y otras que han inquietado a las firmas extranjeras. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved