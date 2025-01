Brasil promulga nueva ley que restringe el uso de smartphones en escuelas primarias y secundarias

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una medida que restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas de todo el país, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Planalto, el lunes 13 de enero de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved