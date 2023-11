Bolivianos celebran culto a los cráneos de familiares y de almas olvidadas

Tres mujeres sentadas con calaveras que han decorado, cada una con una placa con su nombre, en la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre junto a calaveras decoradas en el Cementerio General durante la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Calaveras humanas decoradas expuestas en el Cementerio General durante la celebración anual de Ñatitas, en la que las personas dejan ofrendas como flores, hojas de coca y cigarros, en una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer lleva una calaveras humana decorada para recibir la bendición en la capilla del Cementerio General durante la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas tocando instrumentos de música y bailando ante calaveras humanas decoradas durante la celebración anual de Ñatitas, en la que hacen ofrendas como flores, hojas de coca o cigarros, en una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja posa con calaveras humanas decoradas de sus familiares después de recibir la bendición en la capilla del Cementerio General en la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas con calaveras humanas decoradas en el Cementerio General durante la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con calaveras humanas decoradas y nombradas en el Cementerio General en la celebración anual de Ñatitas, una tradición boliviana que marca el final de la festividad católica de los difuntos en La Paz, Bolivia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Los cráneos son cuidados y decorados por quienes los tienen como amuletos de protección. Ñatitas es una palabra en aymara que significa "sin nariz". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved