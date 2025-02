Avioneta se precipita en el centro de Perú y deja heridos a sus dos tripulantes

Los bomberos trabajan en el lugar donde una avioneta se estrelló contra una residencia en el distrito de San Bartolo, en Lima, Perú, el sábado 22 de febrero de 2025. Según la policía, el piloto y el copiloto fueron rescatados y trasladados al hospital más cercano. No se reportaron otras lesiones. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved