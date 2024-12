Autoridades de seguridad de Ecuador cierran filas ante críticas por 4 menores desaparecidos

La gente protesta frente a la Fiscalía por la desaparición de cuatro niños que fueron vistos por última vez el 8 de diciembre de 2024 huyendo de un convoy militar en Guayaquil, el lunes 23 de diciembre de 2024. El cartel dice "¿Dónde están nuestros niños? Los cuatro de Guayaquil, Ecuador". A 22 días de su desaparición, el ministro de Defensa y altos mandos militares respondieron ante una comisión legislativa el lunes 30 de diciembre de 2024. (Foto AP/Cesar Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved