Autoridades rusas procesan a un activista de derechos humanos por criticar la guerra en Ucrania

Oleg Orlov, un miembro de la junta de la Sociedad Memorial, se ve sentado en una sala del tribunal antes de una vista en Moscú, Rusia, el miércoles 11 de octubre de 2023. Orlov, copresidente del grupo ganador de un Nobel de la Paz, estaba acusado de "desacreditar" al ejército ruso en sus críticas a la campaña rusa en Ucrania y podría ser condenado a hasta cinco años de prisión. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.