Aumenta la presión sobre el gobierno español por la negociación de amnistía con catalanes

Policías cargan contra manifestantes de ultraderecha ante la sede del Partido Socialista español en Madrid, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Ricardo Rubio/Europa Press via AP)

Agentes de la policía se enfrentan a manifestantes cerca de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español, en Madrid, el martes 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Paul White) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved