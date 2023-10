Atentado en Bélgica enciende debate sobre fallas de política de deportaciones

El primer ministro sueco Ulf Kristersson (izquierda) y su homólogo belga Alexander De Croo (derecha), colocan el miércoles 18 de octubre de 2023 una corona de flores y una camiseta de la selección de fútbol de Suecia en el pavimento durante un acto de homenaje a las víctimas de un tiroteo en Bruselas. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved