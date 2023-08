Ataque ruso deja dos civiles muertos en noreste de Ucrania

Viandantes observan una larga columna de tanques y vehículos de infantería rusos quemados capturados, expuestos en el bulevar Khreshchatyk del centro de Kiev, durante la celebración del Día de la Independencia, en Kiev, Ucrania, el 24 de agosto de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.