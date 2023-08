Asciende a 89 número de muertos por incendio en Hawai; el más letal en EEUU en más de 100 años

Restos calcinados tras el paso de incendios forestales en Lahaina, Hawai, el jueves 10 de agosto de 2023. (AP Foto/Rick Bowmer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tres mujeres se abrazan tras rebuscar entre los escombros de una vivienda destrozada por un incendio, el 11 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawai. (AP Foto/Rick Bowmer)

Un inmueble quedó reducido a ruinas tras el voraz incendio forestal en Lahaina, Hawai, de acuerdo con esta imagen tomada el sábado 12 de agosto de 2023. (AP Foto/Rick Bowmer)