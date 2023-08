Argentina recibe financiamiento adicional de multilaterales en medio de incertidumbre política

ARCHIVO - Sergio Massa, ministro de Economía argentino y precandidato presidencial del oficialismo, en conversatorio en la exposición anual de la Sociedad Rural como parte de su campaña en Buenos Aires, Argentina, el lunes 24 de julio de 2023. El ministro y candidato oficialista a la presidencia argentina viajó a Washington e informó el martes 22 de agosto de 2023 que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo concedieron al país financiamiento extraordinario para lo que queda de año por 1.300 millones de dólares. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved