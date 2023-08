Arévalo se autoproclama ganador de la segunda ronda presidencial en Guatemala

Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla, habla en su acto de cierre de campaña en la plaza de la Constitución, el miércoles 16 de agosto de 2023, en la Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, saluda después de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Sandra Torres, del partido UNE, realiza su mitin de clausura de campaña en el mercado La Terminal en la Ciudad de Guatemala, el viernes 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los partidarios del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran su esperada victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una funcionaria electoral muestra la boleta con los candidatos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sandra Torres, candidata presidencial por el partido UNE, muestra su dedo teñido con tinta electoral después de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los vecinos observan cómo marchan los simpatizantes del Movimiento Semilla durante su mitin local de cierre de campaña en Sumpango, Guatemala, el jueves 17 de agosto de 2023. El candidato presidencial del partido Bernardo Arévalo se enfrenta as la ex primera dama Sandra Torres del partido UNE en una segunda vuelta presidencial el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Votantes eligen a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los partidarios del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran su esperada victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santa María Cauque, Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved