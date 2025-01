Aplazan audiencia de sospechosos del asesinato del presidente haitiano que esperaban ser liberados

Colombianos y haitianos sospechosos y acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse en junio de 2021 se presentan esposados en un tribunal, el lunes 13 de enero de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright2025 The Associated Press. All rights reserved