AP EXPLICA: repercusiones para el presidente Petro tras dichos de su hijo sobre aportes de campaña

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al llegar a la ceremonia por el inicio formal del cese al fuego de seis meses acordada entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, en Bogotá, Colombia, el jueves 3 de agosto de 2023. El hijo del mandatario, Nicolás Petro, se comprometió a colaborar con la justicia en una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y, según dijo el fiscal del caso el mismo día del inicio del cese al fuego, aseguró que la campaña presidencial de Petro recibió aportes de dinero de origen dudoso. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved