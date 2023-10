AP EXPLICA: ¿Qué propone y qué polémicas rodean al proyecto constitucional chileno de la derecha?

El consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, levanta el pulgar durante la votación final sobre las reformas constitucionales, en la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago, Chile, el miércoles 4 de octubre de 2023. El Consejo Constitucional del país sudamericano votó los últimos artículos de la propuesta de nueva constitución y los entregará a una Comisión Pericial antes del referéndum que votará el país el 17 de diciembre. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.