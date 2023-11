AP EXPLICA: ¿Qué efectos enfrentará Panamá tras declararse inconstitucional el contrato-ley minero?

Una mujer sostiene un cartel que dice "Sin naturaleza no hay futuro", mientras los panameños celebran después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional un contrato entre el Estado panameño y una mina de cobre canadiense para extraer cobre por 20 años, en la Ciudad de Panamá, el martes 28 de noviembre de 2023. (Foto AP/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved