Alemania devuelve restos ancestrales australianos que estuvieron en museos por más de un siglo

Yessie Mosby, de la isla Ugar en Australia, toca un caracol detrás de varios ataúdes en una ceremonia por el regreso de ancestros aborígenes australianos a sus familiares y sus comunidades en el Museo Etnológico en Berlín, Alemania, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber)